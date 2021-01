Stiri pe aceeasi tema

- Netflix a caștigat lupta pentru difuzarea thriller-ul de spionaj „Heart of Stone” cu Gal Gadot in rolul principal. A fost o licitație apriga pentru producția asta. Gal Gadot apare in momentan in mai multe producții care ruleaza pe platformele de streaming. ”Wonder Woman 1984” este pe HBO Max, iar „Red…

- Filmul „Wonder Woman 1984″, produs de Warner Bros., s-a mentinut pentru al treilea weekend consecutiv in fruntea box-office-ului nord-american cu incasari de 3 milioane de dolari obtinute din 2.218 de cinematografe de vineri pana duminica, scrie Agerpress.ro. Dupa ce a fost lansat in prima zi de Craciun…

- Torrent Freak are o lista actualizata saptamanal cu cele mai piratate filme din ultimele 7 zile de catre oamenii din intreaga lume. Probabil de unele filme abia daca ați auzit, pe altele probabil le-ați și vazut, oricum, așa arata topul celor mai piratate filme in ultimele 7 zile: 10. Skylines 9. Nomadland…

- „Wonder Woman 1984”, regizat de Patty Jenkins și lansat de Craciun in unele sali de cinema și pe HBO Max in SUA, s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american. Potrivit boxofficemojo.com, filmul a stabilit un record in perioada COVID-19 in privința incasarilor in primul weekend – 16.7 milioane…

- Fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, Barack Obama, recomanda documentarul „Colectiv”, intr-o postare pe contul de Instagram. In lista de filme, pe care a postat-o Barack Obama și pe care o recomanda urmaritorilor sai in acest an, se regasește și filmul romanesc „Colectiv”. La inceputul…

- Documentarul „Colectiv” este propunerea Romaniei pentru Premiile Oscar. Acesta poate fi vazut pe HBO GO, iar de cand s-a lansat, a primit recenzii extrem de bune de la majoritatea publicațiilor de profil internaționale. Uitandu-ne pe Rottentomatoes am descoperit faptul ca documentarul produs in Romania…

- Torrent Freak are o lista actualizata saptamanal cu cele mai piratate filme din ultimele 7 zile de catre oamenii din intreaga lume. Probabil de unele filme abia daca ați auzit, pe altele probabil le-ați și vazut, oricum, așa arata topul celor mai piratate filme in ultimele 7 zile: 10. Mulan 9. Borat…

- De Ziua Naționala a Romaniei, Netflix anunța o selecție ampla de filme romanești disponibile pentru vizionare in platforma. ”Netflix se straduiește intotdeauna sa caute conținut extraordinar și adauga constant diferite filme și seriale, iar producțiile romanești nu fac excepție. Astfel, de 1 decembrie…