Consumul de usturoi are mai multe beneficii asupra organismului nostru, atunci cand il consumam cu grija. Pe langa faptul ca este o sursa de fibre și este bogat in vitaminele A, C, B6, B9 și E, aceasta leguma-condiment poate sa ajute și la prevenirea mai multor afecțiuni. De cateva dintre beneficiile acestuia am auzit cu toții de la bunicii noștri, cum ar fi faptul ca poate ajuta la combaterea racelilor și ca este un antibiotic natural. In afara de acestea, usturoiul are mai multe beneficii care ar trebui sa determine oamenii sa il includa in alimentația lor zilnica. Usturoiul poate sa previna…