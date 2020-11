Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Sanatate Publica (ONSP) a actualizat, miercuri, definitiile de caz pentru coronavirus au fost actualizate, iar potrivit noilor reguli, sunt 14 categorii de persoane care trebuie testate obligatoriu, unele dintre ele chiar la doua saptamani. INSP considera caz suspect orice persoana…

- "Romania are o populatie mare. Inca nu am luat o decizie in acest sens (privind testarea in masa, n.r.). Ce pot sa va spun este ca deja am adoptat un act normativ in care am decis achizitionarea a 3 milioane de teste rapide, la rezerva pe care o constituim. Utilizarea acestor 3 milioane de teste rapide…

- 17% din totalul școlilor se afla de astazi in scenariul roșu. Practic, de vineri pana astazi, alte 500 de școli s-au inchis și toți copiii vor invața online pentru doua saptamani.Peste 3000 de școli au trecut la cursuri exclusiv online, cu 500 mai mult decat vineri. 87% dintre ele au trecut la invațamant…

- 92 de noi cazuri de COVID 19 raportate de catre Institutul National de Sanatate Publica, mentin Iasul pe locul III, dupa Bucuresti si Prahova. La nivel national, 2.121 de persoane au fost diagnosticate cu infectia cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore. Tot in 24 de ore, 73 de persoane diagnosticate…