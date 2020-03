Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – Mai mult, deputatul Pro Romania aduce mai multe critici guvernarii liberale, dar propune si cateva masuri in sprijinul populatiei, cum ar fi amanarea platii utilitatilor, a ratelor la credite si a executarilor silite! Deputatul carasean Ion Mocioalca sustine ca mereu a fost impotriva…

- Consultantul politic Miron Mitrea a facut apel la calm, duminica seara, la Realitatea PLUS. Acesta a spus ca starea de urgența care se va instala in Romania de maine (luni-n.red) nu este una in stare de razboi, ci in stare de epidemie. Totodata, Mitrea este de parere ca Guvernul ar trebuie sa se mobilizeze…

- Social-democratul Miron Mitrea a facut apel la calm, duminica seara, la Realitatea PLUS. Acesta a spus ca starea de urgența care se va instala in Romania de maine (luni-n.red) nu este una in stare de razboi, ci in stare de epidemie. Totodata, parlamentarul este de parere ca Guvernul ar trebuie sa se…

- Social-democratul Miron Mitrea a facut apel la calm, duminica seara, la Realitatea PLUS. Acesta a spus ca starea de urgența care se va instala in Romania de maine (luni-n.red) nu este una in stare de razboi, ci in stare de epidemie. Totodata, parlamentarul este de parere ca Guvernul ar trebuie sa se…

- Cristian Bușoi, europarlamentar PNL, a spus ca Romania trebuie sa se pregateasca inca de pe acum pentru o eventuala criza economica și a cerut Guvernului sa puna la punct cat mai repede o strategie economica, impreuna cu BNR, cu instituțiile bancare private, cu patronatele.

- Candidat al PNL la Sectorul 3 din Capitala, Violeta Vijulie, are o ieșire extrem de dura la adresa lui Raed Arafat, in plina criza de coronavirus. Vijulie susține ca Arafat ar fi greșit și in cazul altor crize și cere Guvernului sa nu-i lase pe mana criza coronavirusului.Citește și: Traian…

- Traian Basescu spune ca prin decizia de luni, CCR a lamurit pentru totdeauna povestea forțarii alegerilor anticipate: acestea nu se pot realiza decat daca exista o voința majoritara in Parlament. Avem o Constituție care protejeaza Parlamentul de dizolvare mai mult decat orice alta Constituție din…

- In ciuda asfaltului electoral pe care il tot arunca in ochii cetațenilor Dan Bobouțanu, primarul Hunedoarei din ultimul mandat, cetațenii lipsiți de speranța, alții decat propagandiștii de partid, vorbesc despre un oraș trist, imbatranit, cu cultura inexistenta, din care tinerii abia așteapta sa…