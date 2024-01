Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea USR Anca Dragu, fosta șefa a Senatului Romaniei și ministru de Finanțe in guvernul Cioloș, a fost propusa pentru funcția de guvernator al Bancii Naționale a Republicii Moldova. Anca Dragu a obținut cetațeania moldoveneasca, a anunțat presa de peste Prut. Anunțul a fost facut de președintele…

- Republica Moldova este ținta unor atacuri hibride de o amploare fara precedent din partea Federației Ruse, in contextul alegerilor locale care vor avea loc duminica, a declarat vineri, Alexandru Musteata, directorul Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) al Republicii Moldova. Intr-o conferinta…

- Comisia Europeana va recomanda intr-un raport ce urmeaza sa fie publicat la 8 noiembrie inceperea negocierilor pentru aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la UE, au declarat pentru G4Media surse europene. Parlamentul European a facut o recomandare similara pentru Republica Moldova in aprilie, dar…

- Viceprim-ministrul, Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a avut o intrevedere cu Ambasadorul Azerbaidjanului in țara noastra, Gudsi Osmanov. Dupa cum a anunțat Ministerul Afacerilor Externe, parțile au discutat mai multe subiecte de interes comun.…

- Sprijinul consecvent al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) in implementarea reformelor și dezvoltarea capacitaților de aparare și securitate ale Republicii Moldova, precum și aprofundarea cooperarii cu Alianța au fost subiectele discutate la intrevederea prim-ministrului Dorin Recean…

- Un val neobisnuit de caldura a acoperit o mare parte a Republicii Moldova. S-au inregistrat temperaturi nemaivazute, de aproape 33°C, in zilele de 21 și 22 octombrie 2023. Fiind și cele mai calduroase zile din ultimii 136 de ani.„Temperatura maxima a aerului in perioada 21-22 octombrie a urcat pana…

- Incepand cu joi, 19 octombrie ora 20:00, vor intra in vigoare masuri suplimentare de securitate in țara și la frontierele Republicii Moldova, in scopul asigurarii ordinii și securitații publice, securitații de frontiera și siguranței cetațenilor. Activitațile vin in contextul escaladarii riscurilor…

- Persoanele care intenționeaza sa paraseasca Fașia Gaza, inclusiv cetațenii Republicii Moldova, s-au adunat la punctul de trecere cu Egipt – Rafah. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) aceasta e singura opțiune de evacuare și, in prezent, mai mulți moldoveni sunt in…