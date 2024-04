Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Producatorilor și Exportatorilor de Fructe "Moldova Fruct" solicita imbunatațirea regulamentul privind acordarea subvențiilor pentru pomicultori. Dupa cum a anunțat Directorul executiv al Moldova Fruct, Iurie Fala, in urma unei serii de consultari cu membrii organizației, a fost elaborat și…

- Potrivit estimarilor experților, in ianuarie-februarie 2024, Moldova a exportat in țarile din Golful Persic și Asia de Sud-Est circa 2,6 mii de tone de mere, cu circa 12% mai mult decit in aceeași perioada a anului trecut (circa 2,3 mii de tone). Anterior, EastFruit a relatat ca, potrivit datelor Ministerului…

- Aplicația Registrul unic national privind circulatia si destinatia terenurilor agricole situate in extravilan, sistem electronic, constituit conform prevederilor legale va fi disponibila pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), incepand cu 1 martie 2024, potrivit unui comunicat…

- Incepand cu data de 1 martie, pe site -ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) va fi publica aplicatia Registrul unic national privind circulatia si destinatia terenurilor agricole situate in extravilan. Aplicatia lansata de MADR ofera posibilitatea initierii procedurilor prevazute…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) nu a eliberat anul acesta nicio licenta de import pentru produse cu provenienta Ucraina, potrivit legislatiei in vigoare, astfel ca pana in prezent nu au fost realizate importuri in Romania de cereale ucrainene, potrivit unui comunicat al Ministerului…

- Masura privind plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de baza va fi prelungita cu inca 60 de zile, iar lista va fi restransa la 17 produse agricole si alimentare, potrivit proiectului de Ordonanta de Urgenta postat pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Lista cu…

- China va extinde plantarea de soia si porumb modificate genetic (MG), a anuntat un oficial guvernamental. Aceasta este cel mai mare importator global de cereale. In aces moment, China vrea sa majoreze randamentele culturilor si sa imbunatateasca siguranta alimentara, transmite Reuters, citata de Agerpres…

- Astazi, marți – 9 decembrie, Alianța pentru Agricultura și Cooperare a transmis o adresa catre Ministerul Agriculturii cerand acordarea in regim de urgența a creditelor agricole cu dobanda subvenționata. Redam mai jos adresa. ALIANȚA PENTRU AGRICULTURA ȘI COOPERARE Catre: MINISTERUL AGRICULTURII ȘI…