- Un scandal monstru a izbucnit sambata la un hotel devenit centru de carantina, acolo unde se afla zeci de persoane venite din strainatate. Oamenii au iesit pe geam si au inceput sa isi strige nemultumirile, fiind nervosi ca au parte de conditii inumane. "Nu sunt dezinfectate camerele, ii baga…

- Publicația americana The Atlantic a adunat intr-o lista cele mai importante articole despre pandemia COVID-19 in S.U.A. Articolele raspund unor intrebari care se afla pe buzele tuturor: de la cum afecteaza aceasta pandemie viitorul tinerilor sau relațiile dintre parinții care impart custodia copilului…

- Amenintarea coronavirusului cu care se confrunta culegatorii de fructe si legume veniti in Occident din Romania carantinata scoate in evidenta inegalitatile din Europa: Sunt mai importante recoltele din Europa de Vest ca sanatatea lucratorilor din Est? The Guardian a publicat un material amplu…

- Publicatia din Sibiu scrie ca a primit mai multe sesizari ca o asistenta care lucreaza la sectia ATI a Spitalului Judetean Sibiu, ce trateaza pacienti infectati cu coronavirus, ar fi hartuita de catre vecinii dintr-o casa in care femeia s-a mutat cu chirie. Oamenii ii reproseaza ca ii pune in pericol…

- Un proiect pilot in cadrul caruia mai multe persoane din provincial canadiana Ontario au primit un venit de baza garantat de la stat a oferit rezultate pozitive pentru cetateni, inainte de a fi anulat prematur, arata un nou studio, citat de CBC.

