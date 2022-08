Care este varianta optimă pentru tine: credit ipotecar în lei sau în euro? Ai gasit proprietatea ideala, știi deja ce dobanda vei alege, dispui de o anumita suma pentru avans și ești pregatit pentru contractarea unui credit ipotecar. Cu toate acestea, inevitabil apare incertitudinea: sa faci creditul in lei sau in euro? O mare parte dintre instituțiile financiare iți ofera posibilitatea de a contracta creditul ipotecar atat in moneda naționala, cat și in alte valute. Insa, o regula nescrisa spune ca este recomandat ca moneda in care ai veniturile sa fie aceeași cu cea in care iți vei plati rata. Ce trebuie sa știi pentru creditele ipotecare in lei In cele mai multe dintre… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

