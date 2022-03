Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Drula, presedintele interimar al USR, face apel catre premierul Nicolae Ciuca sa dea dovada de coerenta in gestionarea crizei preturilor carburantilor si sa adopte in procedura de urgenta reducerea TVA de la 19 la 5% pentru carburant, proiect propus de USR inca de acum cateva saptamani pentru…

- Catalin Drula subliniaza faptul ca balbaielile actualei guvernari PSD-PNL pe acest subiect nu au facut decat sa sporeasca neincrederea oamenilor si sa alimenteze panica, lucru vazut inclusiv miercuri seara, in contextul cozilor formate la statiile de alimentare. „Rastitul militar la preturi, asa cum…

- Președintele interimar al USR, Catalin Drula, i-a transmis premierului Nicolae Ciuca, miercuri, 9 martie, ca „e demult vremea unei remanieri in aceasta guvernare natanga”, dupa cozile uriașe formate la benzinariile din Romania ca urmare a temerii oamenilor ca prețul benzinei va crește. „Cozile la benzina…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat, joi, despre relatia din coalitie si dialogul pe subiecte importante, precum masurile din energie, ca el discuta zilnic de doua, trei ori cu premierul si uneori se si vad fizic. Liderul PSD a precizat, despre prestatia ministrului Energiei, ca premierul…

- Presedintele PNL a fost intrebat daca a discutat in cadrul coalitiei despre pretul mare cu care se imprumuta ministrul de Finante. ”Am discutat despre aceste ingrijorari ale mele, si public si in coalitie. Sunt sigur ca vom avea o coalitie in perioada urmatoate in care domnul ministru va veni si va…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni dimineața, 17 ianuarie, ca social-democrații au stabilit deja masurile in domeniul energiei și urmeaza sa le discute in ședința de coaliție care va avea loc la Parlament, la ora 17.00, impreuna cu PNL și UDMR. „Am finalizat tot pachetul de masuri, astfel…

- „Este un compromis. Vedem daca PNL o sa mearga mai departe cu acest compromis in coaliție. Fiecare partid a venit cu o serie de valori. Pentru noi e foarte important sa investești. De asemenea, sa avem o creștere economica, am avut pentru ca am reușit sa investim. Nu mi-a venit din neant acest 7%. (...)…

- „Este un compromis. Vedem daca PNL o sa mearga mai departe cu acest compromis in coaliție. Fiecare partid a venit cu o serie de valori. Pentru noi e foarte important sa investești. De asemenea, sa avem o creștere economica, am avut pentru ca am reușit sa investim. Nu mi-a venit din neant acest 7%. (...)…