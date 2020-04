Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Andrei Gerea a anunțat ca a votat pachetul de legi adoptat in regim de urgența in Parlament. Pachetul inițiat de mai multe partide prevede o serie de facilitați care reglementeaza cadrul legislativ pentru alte facilitați acordate de Guvern in contextul starii de urgența induse de efectele…

- PSD a anunțat, astazi, printr-un comunicat de presa, ca parlamentarii au depus un proiect de lege care prevede ca statul sa acopere 75% din salariul de baza pentru angajații trimiși in șomaj tehnic de firmele afectate de pandemia de coronavirus.

- Epidemia de coronavirus care se extinde la cote alarmante pe continentul european obliga statele sa ia masuri de sprijin pentru companiile care vor avea de suferit și, deopotriva, pentru a evita o criza eonomica. Unele guverne europene au anunțat deja scheme menite sa scoata companiile din impas,…

- ​Firmele mici și mijlocii (IMM) din Uniunea Europeana, inclusiv din România, afectate de scaderea afacerilor care urmare a crizei actuale cauzate de pandemia de coronavirus COVID-19, ar putea primi credite bancare și capital de lucru, prin facilitați propuse de Comisia Europeana. Citește…

- In Romania, din 800.000 companii active, doar 40.000 sunt profitabile, iar rata medie de profit este de 7-10%. Mai mult decat atat, din cauza unei foarte probabile crize economice cauzata de fenomenul Covid-19, specialiștii estimeaza injumatațirea...

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat sambata ca se cauta solutii legale si surse financiare pentru a ajuta firmele de transport afectate de criza generata de noul coronavirus, subliniind ca Guvernul din care face parte "va sprijini prin toate parghiile pe care le detine mediul de afaceri…

- Antreprenorii sunt motorul economic global, dar au atat de puțin de spus atunci cand vine vorba de legislație sau de o strategie pentru a sprijini IMM-urile. In Romania, din 800.000 companii active, doar 40.000...

- "(...) Firmele de transport rutier din Romania vor fi grav afectate din cauza epidemiei cu noul coronavirus (...) din estimarile UNTRR, in cazul transportului rutier national de persoane - linii regulate - numarul de pasageri a scazut cu 50%, iar pentru transportul de persoane ocazional scaderea…