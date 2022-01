Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este deloc un secret! Cristina Ciobanașu și-a dus relația la un alt nivel cu noul iubit. S-a iubit mai bine de 8 ani cu Vlad Gherman, insa acum și-a gasit fercirea in brațele unui alt barbat. Daca pana acum a incercat pe cat posibil sa-l țina ascuns de ochii curioșilor, recent a postat pe Instagram…

- Kanye West, care și-a schimbat numele in Ye, face turul show-urilor de moda de la Paris alaturi de noua lui iubita. Este vorba despre Julia Fox, o actrița de 31 de ani, cunoscuta pentru rolul din filmul Uncut Gems .

- Vlad Gherman pare sa o fi uitat pe Cristina Ciobanașu, fosta lui iubita, iar de la o vreme apare in compania uneia dintre cele mai frumoase tinere actrițe din Romania, colega lui de breasla și de serial, din Adela. Dupa ce au petrecut de Craciun și Revelion la munte, cei doi actori au plecat in […]…

- Dupa ce a aflat ca a fost subiect de barfa la masa de Revelion, Cristina Ich a putut sa nu le dea replica responsabililor. Iubita lui Alex Pițura ca a avut o reacție acida la adresa celor care au spus ca fostul fotbalist ar fi parasit-o.

- In urma cu doua zile, Catalin Scarlatescu a plecat in vacanța alaturi de noua iubita. Acum, celebrul bucatar a facut dezvaluiri despre relația pe care o traiește de ceva timp. Prefera sa fie discret, sa nu iși expuna in public partenera. Juratul de la „Chefi la cuțite”, show-ul culinar de la Antena…

- Sunt tineri, talentați și lucreaza in același proiect de televiziune. Așadar, Oana Moșneagu și Vlad Gherman sunt mai mult decat prieteni? Asta s-au intrebat și fanii celor doi cand i-au vazut foarte apropiați. Acum, intr-un interviu pentru revista VIVA! , actrița din serialul „Adela”, de la Antena 1,…

- Florin Ristei a povestit in emisiunea de la „Neatza cu Razvan și Dani” o situație care a avut loc recent, dupa ce a mers cu logodnica lui Naomi Hedman la masa, la parinții lui. Tatal artistul a avut o reacție neașteptata. Dani Oțil l-a provocat pe Florin Ristei sa povesteasca o intamplare amuzanta cu…

- Cuza de la Noaptea Tarziu, actual concurent la Asia Express, face cucerire dupa cucerire, iar de aceasta data se pare ca are o noua iubita. Tanarul s-a afișat alaturi de o bruneta focoasa intr-un local de fițe din Capitala, acolo unde au petrecut ore in șir.