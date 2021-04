Care este procedura și documentele necesare la schimbarea buletinului Mai devreme sau mai tarziu, cartea de identitate trebuie schimbata, iar pentru a nu ne trezi intorși inapoi de la Poliție, este bine sa știm care este procedura și documentele necesare la schimbarea buletinului. In funcție de tipul de buletin pe care il dorim, actele difera. Mai exact, exista buletinul de la 14 ani, buletinul de la 18 ani, buletin provizoriu, dar și buletin simplu. Astfel, pentru minorii care implinesc varsta de 14 și vor avea prima carte de identitate, va fi nevoie și de prezența parinților sau a unui reprezentant legal. In aceasta situație, potrivit site-ului Poliția Romana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

