- Babi Minune, pus sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile, dupa ce a agresat un tanar de pe strada, informeaza sursele Playtech Știri. Evenimentul a avut loc pe data de 30 mai, in jurul orei 22:30, in Sectorul 5 din București. Manelistul este cercetat de catre oamenii legii pentru talharie…

- Astfel, potrivit prognozei speciale pentru intervalul 16.05.2023, ora 18:00 - 17.05.2023, ora 18:00, in zona municipiului Bucuresti, temporar innorarile vor fi accentuate si, in special in a doua parte a noptii si in prima parte a zilei, vor fi averse, posibil insotite de descarcari electrice.Vantul…

- Dupa ce Dinu Maxer a recunoscut ca este intr-o relație, acum și Deea este pregatita sa iși refaca viața dupa divorț. Dansatoarea a primit un buchet de lalele, insa nu a vrut sa spuna cine este persoana care i-a oferit florile.Dinu Maxer este indragostit la nici o luna de la divorțul de mama copiilor…

- Scarlet Aura, una dintre cele mai bine cotate formații de heavy metal din Romania, a lansat noul single, intitulat „Cu pletele-n vant”. Aceasta piesa puternica transmite un mesaj de incredere și determinare, și este o demonstrație a puterii și versatilitații muzicii heavy metal. „Cu pletele-n vant”…

- Robbie Williams, care va sustine pe 3 iunie un concert la Bucuresti, in cadrul Summer in the City Festival, a transmis un mesaj video fanilor sai din Romania.„Romania, abia astept sa va vad pe toti. Am facut o petrecere grozava data trecuta. Sa facem o petrecere pe cinste din nou!”, a transmis el…

- Trump, aparat de fanii din Romania. Stirea ca Donald Trump va fi pus sub acuzare a starnit reactii si la Bucuresti. Unele, previzibile, din partea unor personaje cunoscute ca fiind sensibile la soarta lui Trump. Altele, oarecum surprinzatoare, ca cea a fostului ministru de Externe Teodor Baconschi.…