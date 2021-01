Care este leguma care ne ajuta sa scapam de pofta de dulce Ai nevoie de alimente sanatoase, care iti mentin senzatia de satietate mult timp dupa ce le ai consumat. Este foarte important sa nu te refugiezi in dulciuri si alimente grase atunci cand vrei sa slabesti. Ai nevoie de alimente sanatoase, care iti mentin senzatia de satietate mult timp dupa ce le ai consumat. Plantele verzi te ajuta sa scapi de pofta de dulce, iti tin de foame si, per total, stimuleaza procesul de slabire, scrie antena3.ro. Il poti consuma in salate sau in smoothie uri: Spanac E ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

