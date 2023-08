Ministerul Apararii Naționale are disponibila o suma de circa 5 milioane euro pentru achiziționarea de servicii de furnizare internet prin satelit și echipamente aferente de la Starlink sau „echivalent”. Cea care realizeaza achiziția este UM 02638, iar contractul cu o valoare de 25 de milioane lei se afla in SICAP. Dupa cum se arata in caietul de sarcini al licitației, serviciile sunt necesare, deoarece armata are nevoie sa-și asigure comunicațiile in teatrele de operațiuni in care este prezenta și internet de inalta performanța, in flux continuu, fie ca este vorba de trupele in mișcare sau forțele…