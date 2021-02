Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de valori de la Amsterdam a devansat-o pe cea de la Londra in luna ianuarie, devenind cel mai important centru european de tranzactionare a actiunilor, in contextul in care Brexitul a fortat investitorii din Uniunea Europeana sa foloseasca platforme din interiorul blocului comunitar, transmite…

- Amsterdat a luat fața Londrei pentru a deveni cel mai mare centru financiar al Europei în luna ianuarie dupa ce Brexitul a forțat investitorii din Uniunea Europeana sa foloseasca platformele de tranzacționare din interiorul blocului comunitar, relateaza Reuters.Tranzacțiile din capitala…

- Marea Britanie si Turcia urmeaza sa semneze un acord de liber schimb, a anuntat duminica ministerul britanic al comertului, primul dupa ce premierul Boris Johnson a asigurat semnarea unui nou acord comercial cu Uniunea Europeana, transmite Reuters. Cele doua parti vor semna un acord ce reproduce termenii…

- Un acord comercial post-Brexit pare sa fie iminent miercuri între Regatul Unit si Uniunea Europeana dupa ce s-au realizat progrese semnificative în negocieri, au declarat mai multe surse europene citate de AFP, Reuters si dpa, potrivit Agerpres.Exista "sanse mari" ca acest…

- Negocierile dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie privind relatiile post-Brexit au avansat si este posibil sa se ajunga la un acord, afirma surse oficiale de la Bruxelles si Londra. Statele din cadrul Uniunii Europene se pregatesc de aplicarea unui potential acord cu Marea Britanie incepand…

- Discutiile dintre Regatul Unit si Uniunea Europeana legate de un acord comercial post-Brexit vor continua peste noapte, dar Londra este de parere ca actuala oferta a UE ramane inacceptabila, a afirmat sambata o sursa din cadrul guvernului britanic, transmite Reuters. Liderii UE vor sa forteze Londra…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a transmis vineri liderilor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti la Bruxelles, ca probabilitatea unui acord asupra viitoarelor relatii comerciale cu Regatul Unit este foarte mica, transmit Reuters si AFP. Sefa executivului comunitar…

- Discuțiile legate de aspectele comerciale dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana au regresat și este posibil ca un acord sa nu fie semnat, susține editorul politic al Sky News. Conform acestuia, negociatorul european pentru Brexit, Michel Barnier, ar putea sa nu mai revina la Londra la acest sfarsit…