Care este filmul animat lider în box office-ul românesc (VIDEO) Dupa primul weekend, “Suflet / Soul”, premiat cu Oscar pentru „Cel mai bun film de animație”, este pe primul loc in box office-ul romanesc, cu incasari de peste 299.000 RON. Cifrele i-au adus filmului statutul de cea mai buna lansare in Romania. Pelicula “Suflet/ Soul” a avut premiera in cinematografele din Romania, in data de 27 mai, fiind disponibil in formatele 2D și 3D, dublat. Produs de Studiourile Pixar Animation, filmul “Suflet / Soul” este o animație care urmarește aventura ireala a unui profesor obișnuit, care se trezește deodata intr-o lume neobișnuita. Care e povestea Visul profesorului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

