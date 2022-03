Care este diferența dintre vegan și vegetarian Care este diferența dintre vegan și vegetarian? Știința nu poate fi pusa la indoiala. Așa cum o știm cu toții, o dieta plina de alimente vegetale face minuni pentru sanatate. Dar ce este mai exact o dieta bazata vegana sau vegetariana? Ar trebui sa renunțam la carne și lactate? Cuprins: Ce este o dieta bazata pe plante? Care este diferența dintre vegan și vegetarian Diferite stiluri de alimentație bazata pe plante Semi-vegetariana sau flexitariana Pescatarian Ovo-vegetarian Lacto-vegetarian Vegetarian Vegan Care sunt beneficiile unei diete vegane sau vegetariene Este sanatoasa o dieta vegana… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

