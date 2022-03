Care este diferența dintre pielea ecologică și alcantara? Care este diferența dintre pielea ecologica și alcantara? Nu știi ce tapițerie este mai de calitate pentru mașina ta? Afla chiar acum. Sa dezbatem prima oara alcantara, care, de fapt nu este un tip de piele, ci un brand comercial, un nume care a fost dat unei tesaturi sintetice din microfibra originara din Japonia, dar care astazi este produsa in principal in Italia. Care este diferența dintre pielea ecologica și alcantara? Este confectionata dintr-un mix de poliester si polistiren, cu microfibre foarte fine, iar datorita acestei structuri foarte fine a tesaturii care este similara cu cea a pielii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

