Berbec/ Ascendent in BerbecBerbecii nu sunt cei mai rabdatori profesori, dar cu siguranța daca ii ai in viața, vei invața ce inseamna sa participi la „maraton” alaturi de ei. De multe ori, un Berbec agreseaza de teama ca va fi el agresat, așa ca s-ar putea sa te trezești tras in conflicte din cauza lui. Un singur elev care nu ii acorda maxima atentie in timpul orelor ii poate perturba lectia, deoarece Berbecul se simte lezat si subapreciat. Are tendinta sa dea note din instinct si sa pedepseasca aspru, intr-un acces de furie. Berbecii se tem, in ciuda curajului lor, așadar o sa poți invața de…