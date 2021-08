Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Dolanescu, fratele regretatului artist Ion Dolanescu, s-a stins din viața, iar anunțul trist a fost facut chiar de Ionuț Dolanescu, pe contul lui de socializare. Acesta și-a exprimat regretul pentru pierderea unchiului sau, cel alaturi de care tatal lui a urcat de mai multe ori pe scena.…

- Doliu in familia Dolanescu! Nicolae Dolanescu, fratele marelui artist Ion Dolanescu, s-a stins din viata. Vestea trista a fost data duminca, 29 august, chiar de Ionut Dolanescu, care si-a luat „Adio!” pe pagina sa de Facebook de la unchiul sau.

- Doliu in familia Dolanescu! Nicolae Dolanescu, fratele regretatului interpret de muzica populara, Ion Dolanescu, s-a stins din viața. Anunțul decesului lui ”unchiu` Tae” a fost facut chiar de Ionuț Dolanescu pe rețele de socializare, in aceasta dimineața.

- Este doliu in celebra familie Dolanescu, iar anunțul acestei morți neașteptate a venit chiar in aceasta dimineața, pe pagina de facebook a fraților Doinița și Ionuț Dolanescu. Doliu in familia Dolanescu Copiii regretatului artist, Ion Dolanescu, au dat o veste trista in aceasta dimineața. Ei au anunțat…

- Daniela Nița, patroana firmei Golden Ideas Fireworks Artists, cea care instalase artificiile in clubul Colectiv, a fost gasita moarta in casa. Femeia in varsta de 44 de ani nu prezenta urme de violența pe corp. „A fost gasita astazi, in casa, imediat dupa pranz”, a spus, luni, un medic. Daniela Nița…

- Ionuț Dolanescu a luat decizia definitiva. El s-a hotarat ce urmeaza sa se intample cu casa parinteasca din strada Caimatei. Ce se intampla cu casa lui Ion Dolanescu din strada Caimatei S-au judecat ani de zile pentru averea lasata de tatal lor. Acum, Ionuț și Dragoș Dolanescu s-au liniștit și pare…

- Jurnalistul sportiv Mihai Dolinschi a fost gasit fara suflare in locuinta sa din Bucuresti, luni seara, de apropiati. Tatal lui Mihai Dolinschi și bunica acestuia au vorbit despre jurnalist, intr-un interviu Antena 3. „Mihai a avut simțul umorului. Cele mai frumoase clipe le-am trait alaturi de acest…

- Dupa ce Dragoș Dolanescu a dezvaluit ca a scos la vanzare casa primita moștenire de la Ion Dolanescu, fratele lui, Ionuț Dolanescu, a facut primele declarații. Deși afirma ca razboiul ditre el și fratele sau s-a incheiat, artistul subliniaza ca relația lor ramane aceeași. iaa reacția interpretului!