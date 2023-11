Care e numele complet al lui Mircea Badea. Fanii săi habar nu au aveau ce scrie la el în buletin Mircea Badea este unul dintre cei mai cunoscuți și longevivi prezentatori TV din Romania. Este realizatorul emisiunii “In gura presei”, insa de-a lungul timpului a colaborat cu Jurnalul Național și a avut roluri secundare in cateva filme și seriale. Cu toate acestea, nu multa lume știe numele sau complet. Care este numele complet al lui Mircea Badea Mircea Badea a debutat la Radio Total in anul 1990. La televiziune a ajuns mai tarziu, debutul lui avand loc la Tele7abc, dupa care au urmat diferite apariții la Antena 1, Realitatea, Pro TV și Prima TV. Una dintre primele emisiuni pe care le-a prezentat… Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…

Sursa articol si foto: vocea.biz

Stiri pe aceeasi tema

- Nu exista roman care sa nu-l cunoasca pe Mircea Badea. Este unul dintre cei mai controversați și titrați prezentatori TV din Romania, construindu-și o cariera impresionanta in mass-media, de-a lungul ultimilor 20 de ani. Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu ca partenerul lui Carmen Bruma a aparut…

- Copilul din fotografia de mai sus este astazi un celebru și controversat jurnalist roman. Este un indragit realizator TV, care intra seara de seara in casele telespectatorilor. Daca nu ați recunoscut cine este baiețelul din imagine, Vocea.biz va va dezvalui, in randurile urmatoare, despre cine este…

- Un accident grav s-a produs duminica dimineața in Otopeni. Un barbatul a fost gasit decedat in mașina. Acesta este unul dintre medicii acuzați de luare de mita in scandalul de la Institutul Marius Nasta, potrivit Realitatea PLUS.Sunt mai multe ipoteze in legatura cu acest accident, anchetatorii iau…

- Primarul din Mioveni, Ion Georgescu, retinut pentru trafic de influenta, a acceptat promisiunea remiterii a 30.000 de euro de la o persoana, pentru a facilita angajarea unei rude a acesteia ca medic in spitalul din oras, bani din care a primit o prima transa de 10.000 de euro, pe care a restituit-o…

- Tatal lui Vlad Pascu , drogatul care a ucis doi tineri și a ranit alți trei este sub control judiciar, potrivit surselor citate de Realitatea PLUS. Masura a fost luata in urma perchezițiilor facute de Poliție și DIICOT joi dimineața la persoane din anturajul tanarului drogat Vlad Pascu care a provocat…

- Bursucu are de 11 ani o relație cu Andreea, iubita pe care a cerut-o in casatorie abia anul trecut. Cei doi au impreuna o fetița, pe Anays, dar o cresc și pe Alessia, fiica ei dintr-o alta relație. Conform lui Adița Voicu, ei se pregatesc in curand de nunta. Intr-un interviu exclusiv pentru avantaje.ro,…

- Dupa tragedia care a avut loc in acest weekend pe litoral, in localitatea 2 Mai, au ieșit la iveala detalii șocante. Un tanar, aflat sub influența drogurilor, a intrat in plin intr-un grup de tineri, rezultand moartea a doi dintre aceștia.Chiar inainte de tragedie, tanarul fusese oprit de doua ori…