Care e, de fapt, diferența dintre roșia românească și cea din Turcia. Una se coace natural, cealaltă în TIR Subvenționarea tomatelor in Romania nu pare sa ofere rezultatele dorite, intrucat țara a devenit cel mai mare importator de roșii turcești. Aceasta situație afecteaza atat producatorii autohtoni, cat și consumatorii, care platesc prețuri semnificativ mai mari pentru roșii. Chiar și cu suma de 3.000 de euro acordata de la stat, producatorii susțin ca inregistreaza pierderi. Pierderi uriașe pentru producatorii romani Daniel Dumitru, unul dintre producatorii inscriși in programul “Tomata”, cultiva roșii pe o suprafața de 2.500 de metri patrați, dar nu beneficiaza in mod semnificativ de ajutorul de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

