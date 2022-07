Care a fost bancnota cea mai falsificată în 2021 Bancnota cu cel mai mare numar de falsuri inregistrate a fost cea de 100 lei, cu 2.697 bucați (din care o bucata capturata de poliție), urmata de bancnota de 200 lei, cu un numar de 143 falsuri și bancnota de 50 lei, cu un numar de 23 falsuri, informeaza BNR. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma publicarii unei liste rusești cu presupușii 7.000 de „mercenari” internaționali aflați in Ucraina, Austria a confirmat un numar de combatanți care au luptat alaturi de forțele lui Zelenski. „Serviciul Securitații de Stat, DSN, deține in prezent informații despre un numar mic de persoane care…

- Scoala romaneasca pierde elevi pe banda rulanta. Anul acesta se inregistreaza cei mai putini absolventi de liceu care sustin examenul de Bacalaureat de la Revolutie incoace. Expertii spun ca trebuie vazut in ce masura este vorba despre copii care nu mai vin la scoala si in ce masura e vorba despre „sindromul…

- Economie Protecția Consumatorilor Teleorman a oprit de la comercializare in luna aprilie bunuri in valoare de 26.000 lei mai 27, 2022 09:21 Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Teleorman a informat in cadrul recentei ședințe a Colegiului Prefectural ca in luna aprilie 2022 a desfașurat…

- In anul 2021, am avut cea mai mica rata de condamnare a persoanelor care au comis fapte de corupție și conexe si cele mai multe achitari din ultimii 7 ani. Peste 81 la suta din dosarele de corupție au finalizat cu sentințe de stabilire a vinovației inculpaților, iar in 19% din cazuri au fost date soluții…

- Un serpas din Nepal a escaladat Muntele Everest pentru a 26 a oara, doborandu si propriul record stabilit anul trecut, a anuntat duminica un oficial guvernamental, potrivit Reuters.Kami Rita, in varsta de 52 de ani, a escaladat sambata masivul cu o altitudine de 8.848,86 de metri pe traseul traditional…

- Autoritațile au anunțat, in cel mai recent bilanț, 1.063 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, depistate in ultimele 24 de ore. La ora 13.00, Ministerul Sanatații va anunța noile cazuri de imbolnaviri și numarul actualizat de decese. De la ultima informare transmisa de autoritați au fost inregistrate…

- Cea mai recenta informare a ministerului britanic al Apararii avertizeaza ca președintele rus Vladimir Putin continua sa-și arate interesul pentru estul Ucrainei, iar apararea continua a Ucrainei la Mariupol necesita in prezent un numar semnificativ de trupe și armamente rusești.

- Compania Romgaz, care are ca acționar majoritar statul roman, va investi in județul Buzau, la Caragele, unde in 2016 a fost descoperit un zacamant impresionant de gaze naturale. Conform publicației economice profit.ro, conducerea Romgaz a cerut Consiliului de Administrație al companiei inființarea Sucursalei…