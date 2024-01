Cardurile de energie se pot folosi până pe data de 31 martie 2024 In Prahova, peste 66.000 de beneficiari au primit bani pentru plata facturilor aferente incalzirii locuintei N. Dumitrescu Potrivit Companiei Naționale Poșta Romana, cardurile de energie se pot folosi pana pe data de 31 martie 2024, precizarea venind in contextul in care, inițial, se anunțase ca valabilitatea acestora era pana la 31 decembrie 2023. ”Se poate folosi cardul de energie pana la 31 martie 2024. Se pot plati cu acest card facturile la energie electrica și termica in regim centralizat, gaze, butelie, lemn de foc, rumegus, carbune și orice alte materiale de incalzire care pot fi folosite… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

