Numarul doi in ierarhia Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, considera ca “nu trebui sa ne temem de adevar”, intr-un interviu publicat duminica in cotidianul La Croix, cu privire la viitoarele concluzii ale unei comisii independente franceze privind violentele sexuale in cadrul Bisericii Catolice. “Va fi probabil un moment extraordinar de suferinta. Dar nu trebuie sa ne temem de adevar”, a comentat cardinalul Pietro Parolin, mana dreapta a Papei Francisc, potrivit AFP. Comisia independenta privind abuzurile sexuale in biserica (CIASE) incepand cu anii 1950″ din Franta urmeaza sa isi publice…