Card energie. Ce obligație au furnizorii de lemne de foc Printre noutațile aduse de modificarile la legea privind acordarea cardului de energie persoanelor vulnerabile pentru compensarea pretului la energie, se afla și cea cu privire la furnizorii de lemne de foc, care trebuie sa faca dovada ca au dreptul legal sa comercializeze material lemnos catre populatie. Guvernul a aprovat recent completarea tipurilor de energie care fac obiectul sprijinului temporar aferent anului 2023. Astfel, vor fi compensate costurile pentru energie electrica, energie termica furnizata in regim centralizat, gaze, butelie, butan, lemn de foc, rumegus, carbune, pacura, peleti,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

