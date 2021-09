Cărbunele, principala sursă de producere a energiei în România, duminică dimineaţă Carbunele era, duminica dimineata, principala sursa de generare a energiei electrice, acoperind 27% din productia totala la nivel national, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national in timp real, postate pe site-ul Transelectrica. Astfel, la ora 9:00, carbunele asigura 1.198 de MW, acoperind 27,01% din totalul productiei. Urmeaza energia hidro - 26,52%, nucleara - 23,40%, hidrocarburi - 10,80%, eolian - 7,53%, fotovoltaic - 3,68% si biomasa - 47 MW. Consumul total al tarii era, la ora mentionata, de 5.430 MW, productia - 4.388 MW, diferenta de 1.042 MW reprezentand importuri.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

