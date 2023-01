Cărbunaru s-a răzgândit! Demiterea lui Virgil Popescu nu mai este o opțiune Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al guvernului, a revenit miercuri cu o declarație in care arata ca ”Pentru a evita interpretari eronate ale situației de fapt la nivelul Guvernului, la acest moment, nu se pune problema demisiei sau demiterii vreunui membru al Cabinetului”. ”Chestiunea responsabilitaților privind tragicul accident de la CEO Oltenia va fi stabilita in urma anchetei judiciare si pe baza concluziilor echipelor de verificare. Orice masuri, indiferent de nivelul de responsabilitate vor fi luate, vor tine cont doar de aceste elemente.Pentru a evita interpretari eronate ale situației… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a declarat, miercuri, ca, la acest moment, nu se pune problema demisiei sau a demiterii vreunui membru al Cabinetului, ca urmare a tragicului accident petrecut la Cariera Jilt Sud din cadrul CEO Oltenia, subliniind ca, indiferent de nivelul de responsabilitate,…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului a declarat ca momentan nu poate fi exclusa nicio opțiune, fiind intrebat daca guvernanții analizeaza o eventuala demitere a ministrului Energiei, dupa accidentul de la CE Oltenia, soldat cu moartea a trei mineri.

- „Demisia este un act unilateral. Nu se pune problema de a astepta o demisie, ci de a avea o evaluare corecta a celor intamplate din perspectiva responsabilitatilor si, in planul doi, asumarea acelor responsabilitati. Nu as vrea sa vorbesc despre decizii personale. In functie de rezultatul acestor evaluari…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a declarat miercuri, dupa ședința de guvern in care premierul Ciuca a cerut verificari și masuri dupa accidentul tragic de la cariera Jilț, ca „se va face o evaluare pe ce s-a intamplat și pe atribuțiile care le revin celor care raspund de acest domeniu”.…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului a afirmat ca prin Ordonanta de Urgenta pentru modificarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare si a altor acte normative Ministerul Economiei devine autoritate contractanta pentru activitatea de transport…

- „Doresc sa multumesc in primul rand tuturor cetatenilor Romaniei pentru modul in care am reusit, impreuna, sa trecem anul acesta, un an incercat si un an cu provocari pe care atat prin dialog cat si prin consultare, la nivel institutional, la nivelul mediului asociativ, la nivelul dialogului deschis…

- „Pot sa va spun ca, din toate datele pe care le am, la nivelul Guvernului nu doar ca nu se va intampla, nici nu exista nici intentia aceasta. Au mai existat periodic diverse speculatii pe aceasta tema. Nu exista aceasta intentie, iar demnitarii din Romania vor avea, cel putin datelor oficiale pe care…

- Presedintele PSD a aratat ca partidul are ”un draft” privind modificarile la ordonanta pe energie, blocata in Parlament, insa este nevoie de o discutie in interiorul coalitiei. ”Se pare ca vom avea mai multe intalniri, e normal sa avem si o sedinta a coalitei, saptamana aceasta, are un program si domnul…