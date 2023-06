Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, subliniaza ca, asa cum s-a convenit in cadrul negocierilor dintre Guvern si sindicate, majorarea salariala acordata angajatilor din sistemul de educatie reprezinta un avans din cresterile salariale de care ar urma sa beneficieze

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, spune ca, asa cum s-a convenit in cadrul negocierilor dintre Guvern si sindicate, majorarea salariala acordata angajatilor din sistemul de educatie reprezinta un avans din cresterile salariale de care ar urma sa beneficieze personalul didactic/didactic…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, subliniaza ca, asa cum s-a convenit in cadrul negocierilor dintre Guvern si sindicate, majorarea salariala acordata angajatilor din sistemul de educatie reprezinta un avans din cresterile salariale de care ar urma sa beneficieze personalul didactic/didactic…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anunțat duminica, de la Palatul Victoria, ca Executivul a pregatit o ordonanța de urgența care prevede majorari... The post Guvernul are aceeași oferta cu carduri valorice pentru profesori, respinsa deja de sindicate appeared first on Special Arad…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anunțat ca vor fi demarate discuțiile dintre Ministerul Muncii și reprezentanții sindicatelor din Educație și nu numai.”Din dispoziția premierului Nicolae Ciuca, Ministru Muncii, Marius Budai va incepe dialogul cu reprezentații sindicatelor pentru…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anunțat joi seara, dupa ședința coaliției privind greva profesorilor, ca formele care permit majorari de salarii s-au epuizat in actuala lege a salarizarii. Pana la urmatoarea lege, cadrele didactice vor primi doar cardurile de 2.500 de lei. Executivul…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a prezentat joi noile drepturi de care vor beneficia cadrele didactice in baza legilor Educatiei, care ar urma sa intre in vigoare de la 1 septembrie.

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anunțat noi drepturi pe care Legile Educației, care vor intra in vigoare de la 1 septembrie, le vor aduce celor care lucreaza in sistemul de educație. Sunt vizați cei din invațamantul preuniversitar, cat și cei din invațamantul universitar. cadrele…