- Cateva dintre cele mai asteptate filme romanesti ale anului vor fi proiectate in premiera la Sibiu, de vineri pana duminica, in prezenta regizorilor si a actorilor, in cadrul celei de-a 15-a editii Festivalul International de Film Transilvania (TIFF), informeaza un comunicat de presa remis AGERPRES.…

- Festivalul International de Film Transilvania (TIFF) revine la Sibiu intre 5 si 8 august, pentur al 15-lea an. Timp de patru zile, vor fi proiectate cateva dintre cele mai apreciate filme din ultimul an, cu invitati speciali: programul include mai mult de 30 de productii, unele recent premiate la…

- Filmul "Intregalde", semnat de Radu Muntean, va fi prezentat in premiera nationala joi, de la 18,30, la Casa de Cultura a Studentilor din Cluj-Napoca si vineri, la USAMV Open Air, de la ora 21,45, ambele proiectii in cadrul Festivalul International de Film Transilvania (TIFF), in prezenta echipei…

- Productia a avut premiera mondiala in luna aprilie, in cadrul celei de-a 43-a editii a Festivalului International de Film de la Moscova, si va avea avanpremiera nationala, luna aceasta, la Festivalul International de Film Transilvania - TIFF. „Dupa 40 de zile” este distribuit de AVVA MMIX Studio,…

- Festivalul International de Film Transilvania (TIFF) isi va deschide editia a XX-a, pe 23 iulie, cu proiectii simultane in 20 de localitati ale tarii, se arata intr-un comunicat trimis, marti, de organizatori. Articolul TIFF isi va deschide editia aniversara din acest an cu proiectii simultane in 20…

- Festivalul Filmului Francez va avea loc in luna iulie in 12 orase din tara, iar cineastul Emmanuel Courcol, autorul „comediei anului 2020”, va fi invitatul special al editiei. Festivalul Filmului Francez (FFF) implineste 25 de ani si marcheaza aniversarea cu o editie de vara, ce va avea loc…

- De Ziua Internaționala a Copilului, Arhiepiscopia Timișoarei, in colaborare cu Cercul de pictura „Buna-Vestire” din urbea de pe Bega, a organizat in parcul catedralei mitropolitane o acțiune dedicata copiilor dornici sa exploreze universul creativ al artei iconografice. Evenimentul s-a bucurat…

- Festivalul International de Film Transilvania (TIFF) a incheiat un parteneriat cu Festivalul International de Film de la San Sebastian (SSIFF) pentru editia din 2021 a festivalului clujean, in care va fi celebrata cinematografia spaniola. "Cinematografia spaniola va fi celebrata la cea de-a 20-a editie…