- Mai multe autospeciale ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ,,Anghel Saligny” al județului Vrancea, au intervenit in urma cu puțin timp la un bloc situat pe strada Unirea Principatelor din Focșani. Dupa cum se poate observa și in imagini, la fața locului au intervenit SMURD-ul, autospeciala…

- Centrul Mobil de Instruire a Populației pentru Raspuns la Situații de Urgența a fost prezent, zilele trecute, la Școala Gimnaziala Berceni. In acest context, dupa cum se precizeaza intr-un comunicat de presa al ISU Prahova, “ pompierii au prezentat pe ințelesul copiilor principalele dezastre naturale…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a vizitat Serviciul National de Prevenire si Raspuns la Dezastre din Chile, in cadrul vizitei pe care o face alaturi de presedintele Klaus Iohannis. Arafat a discutat cu directorul Centrului, Alvaro Hormazaba, despre copperarea…

- Sunt pagube produse de vantul puternic din Craiova, iar pompierii intervin in mai multe zone din municipiu. Craiova se afla sub avertizarea de cod galben de vant si precipitatii. 1 de 3 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Oltenia” al județului Dolj, a fost solicitat sa intervina pana in prezent…

- Paramedici din Ucraina sunt pregatiti la Targu Mures si Oradea in prim-ajutor de baza si medicina tactica de interventie in caz de razboi, in baza unui acord asumat de Romania in cadrul NATO, a anuntat, joi, Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU). „In aceasta perioada, in Centrul de Formare…

- Nr.9 din 24 martie 2023 COMUNICAT DE PRESACaravana SMURD ,,Fii pregatit " si Centrul mobil de instruire a populatiei pentru raspuns la situatii de urgenta ajung in judetul Ialomita In perioada 27 31 martie a.c, Caravana SMURD ,,Fii pregatit " si Centrul mobil de instruire a populatiei pentru raspuns…

- Nu uitați! Informații despre modul de comportare in cazul producerii unor situații de urgența pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregatire in situații de urgența https://fiipregatit.ro . Totodata, un mijloc de informare rapid și sigur este și aplicația de mobil DSU, care poate…

- Timp de doua zile – ieri, 6 si azi, 7 martie – Caravana “Fii pregatit!” de instruire a populației pentru a face fața situațiilor de urgența a ajuns la Campina, pe esplanada Casei Tineretului. In zilele mentionate, in intervalul orar 10:00 – 18:00, personalul ISU Prahova organizeza cursuri de pregatire…