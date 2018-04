Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Dancila a aprobat ajutoarele pentru familii si persoane singure, afectate de inundatiile si alunecarile de teren din luna martie. Vor fi sprijinite 49 familii si persoane singure care se afla in situatii de necesitate cauzate de inundatii si alunecari de teren produse in cursul lunii martie…

- Politistii au descoperit, in urma a 48 de perchezitii facute joi in Vrancea, Vaslui si Prahova, peste 690.000 de litri de vin despre care exista suspiciunea ca ar fi contrafacut si care ar fi urmat sa ajunga pe piata neagra. Cincisprezece persoane au fost ridicate si duse la audieri.Politisti…

- Numarul mediu de pensionari a fost de 5228 mii persoane, in scadere cu 29 mii persoane fata de anul precedent; raportul dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a fost de 9 la 10, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica.  …

- Potrivit unui nou proiect de lege, romanii ar putea primi de la stat un ajutor de 4.500 de lei. Programul, care are ca obiectiv reducerea numarului de masini vechi si poluante din parcul auto, prevede ca posesorii de autoturisme cu o vechime de cel putin 12 ani pot preda vehiculul si pot primi…

- Instructor auto condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta. Tribunalul Alba a pronunțat prima decizie intr-un dosar in care un instructor auto din Baia de Arieș este judecat pentru trafic de influența. Barbatul a fost surprins in flagrant, in luna ianuarie 2017, in timp…

- Programul de sustinere a produsului tomate in spatii protejate derulat in anul 2017 de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a prezentat interes in randul producatorilor agricoli. Astfel, in primul ciclu de productie s-au inscris 4.397 beneficiari, iar in ciclul al doilea un numar de 3.627…

- Peste 22 de milioane de persoane au in prezent nevoie de ajutor in Yemen, unde riscul de foamete se raspandeste odata cu razboiul intre rebeli, sustinuti de Iran, si guvern, sprijinit de Arabia Saudita, a transmis marti ONU, scrie agerpres.ro.