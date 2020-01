Stiri pe aceeasi tema

- Inca 88 de cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, in noua judete din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns a depașit 19.000, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, anunța MEDIAFAX.Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola…

- Inca 76 de cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, in noua judete din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 18.908, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.Citește și: Adriana Saftoiu face PRAF conducerea PNL: Imi este rușine!…

- Inca 71 de cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, in noua judete din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 18.832, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate…

- Inca 50 de cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, in cinci judete din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 18.761, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana vineri,…

- Inca 67 cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, in zece judete din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 18.645, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, informeaza Mediafax.Citește și: Directorul SAJ Galați a oferit informații…

- Inca 17 cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, in sase judete din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 18.578, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana…

- Inca 47 de cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, in opt județe din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 18.561, anunța Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, anunța MEDIAFAX.Citește și: Petre Daea, plecare triumfala: aplauze…

- Inca 15 cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, in cinci județe din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 18.517, anunța Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, potrivit Mediafax.Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in…