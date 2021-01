Procesul electoral pentru alegerea primarului din orasul Moldova Noua se desfasoara, duminica, fara incidente, politistii verificand toate sesizarile primite, fara ca acestea sa se confirme, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Caras-Severin. "Pana la ora 13,00, prin SIMPV - Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal - au fost primite 38 de notificari, iar in urma verificarilor efectuate de catre politisti, au fost infirmate 31 dintre acestea, 7 fiind in curs de verificare. De asemenea, in urma unei postari pe o retea de socializare, referitoare…