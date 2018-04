Stiri pe aceeasi tema

- Un tren de calatori al unui operator feroviar privat a deraiat, marti, in localitatea Coltani din judetul Caras-Severin. In garnitura erau cateva zeci de persoane. Din fericire, nu s-au inregistrat...

- Traficul feroviar este intrerupt intre localitatile carasene Resita si Vasiova, in urma unei surpari de pamant de pe un versant, incident petrecut marti dimineata, a declarat, pentru AGERPRES, seful Serviciului Siguranta din Regionala CFR Timisoara, Cristian Udre. "In jurul orei 4,28, pe sectia…

- Trenul care circula pe ruta Timisoara - Resita a deraiat pe sectia de cale ferata Resita – Vasiova, a declarat purtatoru de cuvant al IGSU, Alina Moisoi, pentru Mediafax. In tren erau 12 persoane, dar niciuna nu a fost ranita. Traficul feroviar in zona este blocat, desfasurandu-se activitati…

- Un tren de calatori a deraiat marti dimineata in Caras-Severin. Acesta circula pe ruta Resita – Timisoara. Trenul format din locomotiva si un vagon a deraiat in localitatea Coltani. In tren se aflau 12 persoane si, din fericire, nimeni nu a fost ranit, dar traficul feroviar in zona este blocat. Potrvit…

- UPDATE. O a doua persoana care a fost ranita in accidentul produs miercuri pe DN 58B a decedat, iar alti doi raniti au fost transportati la spital. "Din pacate a fost declarata decedata si o a doua persoana, cea pentru care s-au efectuat manevre de resuscitare la fata locului. De altfel, victima…

- UPDATE ORA 18:14 O a doua persoana care a fost ranita in accidentul produs miercuri pe DN 58B a decedat, iar alti doi raniti au fost transportati la spital. "Din pacate a fost declarata decedata si o a doua persoana, cea pentru care s-au efectuat manevre de resuscitare la fata locului. De altfel, victima…

- UPDATEPe DN 57A, intre localitatile Bazias si Socol, se circula normal, dupa ce pietrele cazute pe carosabil au fost indepartate de catre lucratorii Sectiei Drumuri Nationale Orsova. ''SDN Orsova a anuntat ca acum se circula normal pe DN 57A, intre Bazias si Socol, km 13 + 200…

- Trenurile circula in conditii normale pe Magistrala 300 Bucuresti - Brasov, dupa ce circulația a fost intrerupta in urma accidentului de miercuri, cand o pasarela lunga de 15 metri și lata de 3 metri s-a prabușit pe liniile de cale ferata, la Ploiești Vest.