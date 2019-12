Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au desfasurat, in cursul zilei de ieri, 26 noiembrie a.c., o actiune pe linia controlului substantelor toxice, impreuna cu specialisti din cadrul D.S.P. Constanta si D.S.V.S.A. Constanta.In cadrul activitatilor, a fost controlata…

- In urma unor controale la societați comerciale din Abrud și Campeni, polițiștii au confiscat peste 2.300 de obiecte cu conținut pirotehnic, comercializate ilegal. Controalele s-au desfașurat in cadrul Planului de acțiunile „Foc de artificii 2019”. La data de 25 noiembrie 2019, polițiștii Serviciului…

- Politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase au indisponibilizat 420 de obiecte pirotehnice, detinute ilegal de administratorul unei societati comerciale din comuna Modelu, judetul Calarasi.

- Controalele au fost efectuate in perioada 21-22 octombrie. Politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, sprijiniti de politistii Post-ul Controale la firmele de dezmembrari auto din Targoviște și Pucioasa apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Deșeuri medicale colectate de la Spitalul TBC Roșiori și Spitalul Matei Balș, aruncate in groapa de la Slavești/ Adrian Savu, reținut in Eveniment / on 11/09/2019 at 14:53 / O afacere de milioane de euro și miliarde de pericole a ieșit, la suprafața, in urma unei sesizari facute la Poliție de o cetațean…

- La inceputul acestei saptamani, politistii structurilor Arme, Explozivi si Substante Periculoase au incheiat o actiune desfasurata pentru prevenirea si combaterea ilegalitatilor cu arme si munitii. Mii de elemente de munitie si 30 de tone de deseuri medicale au fost indisponibilizate, iar 8 persoane…

- Un adevarat arsenal de materiale folosite pentru braconaj a fost descoperit de politistii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Suceava la locuintele unor suspecti. In baza unor mandate de perchezitie emise de Judecatoria Campulung Moldovenesc, oamenii legii au descins…