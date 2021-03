Carantinarea pe un iaht, noua inițiativă pentru turiștii care vizitează Thailanda Turiștii care viziteaza Regatul Thailandei pot alege sa-și petreaca cele doua saptamani obligatorii de carantina pe un iaht. Guvernul thailandez spera ca inițiativa sa aduca venituri in valoare de 58 de milioane de dolari de pe urma turismului cu iahturi. Guvernul din Thailanda iși dorește „sa reimprospateze” industria turistica a țarii, dupa ce a fost puternic afectata in pandemie. Numarul de turiști a scazut drastic de la 40.000-50.000 pe zi la doar cateva sute, transmite BBC . Turiștii vor putea sa-și petreaca timpul pe un iaht sau pe o nava de croaziera mica, dupa ce au prezentat un test COVID-19… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

