Carantină va fi ridicată la Măgurele, în alte opt localități din Ilfov se prelungește Carantina zonala pentru orașul Magurele din Ilfov va fi ridicata incepand de sambata, 12 decembrie, ora 22.00, informeaza prefectura județului, conform Hotnews. „Inurma evaluarii analizei de risc, a fost avizata ridicareacarantinei zonale pentru orașul Magurele, județul Ilfov”,precizeazainstituția. Conformdatelor transmise de catre DSP Ilfov, in orașul Magurele, rata deincidența cumulata in ultimele șaptezile a scazut, de la 6,63 la mia delocuitori, la 5,10 la mia de locuitori. Pe de alta parte, carantina in orașul Bragadiru și comuna Chiajna a fost deja prelungita cu alte șapte zile, dupa ce… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

