Carantina pentru Dumbrăvița, prelungită în ciuda apelului președintelui CJ Timiș Direcția de Sanatate Publica Timiș a facut o analiza pentru a vedea daca se impune masura prelungirii carantinarii locațitații Dumbravița avand in vedere faptul ca, in ultimele 14 zile, rata de infectare/1000 de locuitori, aflata in carantina, din data de 10 ianuarie 2021, ora 00, nu a scazut. DSP a transmis Institutului Național de Sanatate Publica propunerea […] Articolul Carantina pentru Dumbravița, prelungita in ciuda apelului președintelui CJ Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

