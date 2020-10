Stiri pe aceeasi tema

- "Virusul circula cu viteza mai mare decat previziunile cele mai pesimiste. Numarul contaminarilor s-a dublat in mai putin de doua saptamani. In comparatie cu primul val, toate regiunile se afla astazi in stare de alerta", a spus presedintele francez. "Am decis ca trebuie sa regasim, incepand de vineri,…

- Premierul Ludovic Orban, aflat intr-o vizita oficiala in Franta, a declarat, luni seara, ca nu se discuta despre reinstituirea carantinei la nivel national in Romania. Premierul a afirmat ca s-au luat masuri si se asteapta eficienta acestora, iar cu cat mai multa lume respecta regulile, cu atat viata…

- In ultimele 24 de ore a fost prelucrate 35.351 de teste. De asemenea, s-au inregistrat si 82 de decese, bilantul fiind de 6.245. In prezent, 782 de persoane sunt internate la Terapie Intensiva. Bucurestiul, care a trecut duminica de pragul de 3 in ceea ce priveste incidenta cumulata a cazurilor din…

- Zeci de mii de persoane s-au adunat duminica la Paris, dar si in alte orase franceze pentru a-i aduce un omagiu lui Samuel Paty, profesorul de istorie decapitat vineri in regiunea pariziana, un atentat islamist ce a redeschis rani mai vechi generand emotie si spaima.

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 2.740.624 de teste. Dintre acestea, 31.318 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 18.899 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.419 la cerere. Pe teritoriul Romaniei, 15.843…

- Italia a anunțat marți noi restricții in spațiile public și privat, in incercarea de a controla avansul pandemiei intr-o țara care a inregistrat deja peste 36.000 de decese legate de Covid-19, scrie AFP.Decretul, semnat de premierul Giuseppe Conte pentru 30 de zile, interzice barurilor și restaurantelor…

- Direcția de Sanatate Publica a anunțat și astazi un numar mare de imbolnaviri inregistrate in ultimele 24 de ore, la nivelul județului Buzau: 30. De asemenea, din raportul de astazi, reiese ca peste 600 de buzoieni sunt in carantina sau in izolare la domiciliu, in urma anchetelor epidemiologice efectuate…

- CHIȘINAU, 4 aug – Sputnik. Rusia a fost exclusa din lista statelor aflați in zona galbena, potrivit ultimii actualizari a Institutul roman de Sanatate Publica din Romania. Totodata, se pastreaza restricțiile pentru cetațenii Republicii Moldova și Statele Unite ale Americii. © Sputnik / Evgeny OdinokovAlerta…