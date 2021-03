Carantină în București? Prefect: Voi primi o analiză pe toate elementele Sunt discuții intense pe tema plasarii Capitalei in carantina. Prefectul Alin Stoica spune ca nu este obligatoriu ca Bucureștiul sa intre in carantina daca rata infectarilor a depașit 6 cazuri la mia de locuitori. „Sunt mai multe masuri – asta am discutat si cu colegii specialisti. Trebuie sa asteptam ca specialistii sa se pronunte, in functie de situatie si in functie de analiza pe care o vor face. (…) Nu inseamna ca la 6 cazuri la mie, Capitala intra automat, legea nu prevede un astfel de mecanism. Legea spune ca orice fel de masura trebuie luata odata la propunerea specialistilor – DSP sau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul a precizat ca decizia va fi luata abia dupa o analiza facute de specialistii DSP, DSU si premierul Florin Citu. Pentru ca Primaria și Guvernul nu mai dau bani, Patriarhul Daniel cere ajutor romanilor pentru Catedrala In cursul zilei de luni, Directia de Sanatate Publica Bucuresti a…

- La ședința de la Prefectura Capitalei au participat reprezentanții DSP și ai INSP, urmand ca datele solicitate sa le primeasca marți.”Am discutat atat cu specialistii de pe zona de sanatate publica - epidemiologi si medici de la DSP si INSP, cat si cu Politia Capitalei, Jandarmeria pe tot ce inseamna…

- Luni, de la ora 14.00, la Ministerul Sanatații are loc o ședința pe tema modificarii criteriilor carantinei. La ședința vor participa reprezentanți DSU, INSP și experți in sanatate publica. Ședința are loc in contextul in care autoritațile iau in calcul sa plaseze Bucureștiul in carantina. Rata infectarilor…

- Intalnirea va avea loc la ora 14:00. Discuțiile vor viza masurile necesare pentru combaterea pandemiei, in contextul in care rata de infectare crește in multe zone din țara.Duminica, ministrul Sanatații a vorbit despre o posibila carantinare a Capitalei. Vlad Voiculescu a declarat ca nu exclude varianta…

- Centrul de Vaccinare deschis la Romexpo a fost sancționat cu 20.000 de lei, iar medicul coordonator și asistentul medical au primit fiecare cate o amenda in valoare de 2.000 de lei, dupa ce tanarul din Capitala, imunizat inițial cu Pfizer, a primit la rapel Moderna. O echipa de inspectori din cadrul…

- Noul prefect al Capitalei, Alin Stoica, spune ca daca numarul de imbolnavirilor cu coronavirus se menține ridicat și in a doua parte a saptamanii viitoare va fi organizata o ședința in care se vor discuta masuri pentru anticiparea carantinei. Prefectul Capitalei a admis faptul ca secțiile ATI din spitalele…

- Potrivit raportarilor Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, la data de 04.02.2021, la nivelul capitalei, situatia epidemiologica este urmatoarea: s-au inregistrat 322 de rezultate pozitive dintr-un total de 4982 de teste efectuate in laborator (1002 teste efectuate in laboratoare publice…

- Șase noi cazuri de infectare cu tulpina britanica de Covid-19 au fost confirmate in Romania. Conform Ministerului Sanatații, este vorba despre trei barbati si trei femei, scrie hotnews . Potrivit sursei citate, este vorba despre trei barbati, din Bihor (35 de ani), Ilfov (63 de ani) si Bucuresti (39…