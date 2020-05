Carantină, după relaxarea restricțiilor. Două sate din Galați, focare COVID-19 Satele galatene Toflea si Brahasesti, cu aproximativ 9.000 de locuitori, au fost plasate in carantina incepand de duminica, dupa ce o ancheta epidemiologica a stabilit ca 42 de localnici s-au infectat cu noul virus, iar alti 284 au intrat in contact cu acestia, anunta Prefectura. Focarul a fost descoperit dupa decesul unui localnic. Decizia a […] The post Carantina, dupa relaxarea restricțiilor. Doua sate din Galați, focare COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

