Carambol rutier, pe Autostrada A 2, catre litoral. Valori de trafic crescute spre mare. Recomandarile politiei rutiere

Stiri pe aceeasi tema

- Valori crescute la kilometrul 212, mun. Constanta, pe sensul catre Capitala 30 40 de autoturisme minut Traficul rutier intens la iesirea de pe autostrada catre DN39 Constanta ndash;Vama Veche, iar intre statiunile Eforie Nord si Eforie Sud se circula in coloanaINFOTRAFIC din Inspectoratul General al…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta, pe sensul catre litoral valorile de trafic sunt crescute, iar pe anumite tronsoane se circula in coloana. Reamintim ca, pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, pe sensul catre litoral,…

- Conducatorii auto sunt sfatuiti sa pastreze distanta de siguranta intre autovehicule.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti Constanta, intre kilometrii 105 loc. Drajna, jud. Calarasi ndash; 144 loc. Fetesti, jud. Ialomita , traficul rutier…

- Ploaie torentiala pe Autostrada A2 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 16:40 , pe autostrada A2 Bucuresti Constanta, intre kilometrii 105 loc. Drajna, jud. Calarasi ndash; 144 loc. Fetesti, jud. Ialomita , traficul rutier se desfasoara in conditii…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca pe sensul catre București al autostrazii A2 Constanța – București se inregistreaza coloane mari de masini.Motivul este ca la kilometrul 89, Dragoș-Voda, județul Calarași, se lucreaza.IGPR recomanda soferilor care vin dinspre…

- Valorile de trafic sunt in crestere, sambata dimineata, pe sensul catre Constanta al autostrazii A 2 (Autostrada Soarelui), in zona in care se efectueaza lucrari la carosabil, anunta Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, conform Agerpres."Valorile de trafic sunt in…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 17:00 , pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta valorile de trafic sunt crescute iar la km 92 localitatea Dragos Voda, judet Calarasi catre Bucuresti, se circula in coloana aproximativ 1 kilometru.Tot pe…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, in intervalul orar 09:00 – 15:00, pe sensul catre Sibiu al autostrazii A1 Sibiu – Deva, intre kilometrii 258+500 de metri – 259, in zona municipiului Sibiu, județul Sibiu, traficul rutier este restricționat…