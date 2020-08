Carambol pe strada Cernăuți din Suceava In timp ce conducea autoturismul pe strada Cernauți din municipiul Suceava ajungand in zona intersecției cu strada Morii, un barbat de 67 de ani din comuna Ipotesti nu s-a asigurat corespunzator la efectuarea manevrei de intoarcere și a intrat in coliziune cu autoturismul condus de o localnica de 52 de ani, care circula regulamentar din […] Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

