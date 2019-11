Carambol pe DN7. Nu sunt victime!

Stiri pe aceeasi tema

- Opt oameni au fost raniti, in aceasta dimineata, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a rasturnat pe un camp, in Cluj. Accidentul s-a produs pe DN16, la ieșirea din localitatea Caianu-Vama catre Apahida. Accidentul a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 5.40, scrie Observator.TV. Un sofer de…

- Opt oameni au fost raniti, in aceasta dimineata, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a rasturnat pe un camp, in Cluj. Accidentul s-a produs pe DN16, la ieșirea din localitatea Caianu-Vama catre Apahida. The post Microbuz plin cu calatori, rasturnat pe camp. Sunt mai multe victime appeared first on…

- DN 14, Copșa Mica: pe fondul nepastrarii distanței de siguranța, un barbat in varsta de 71 de ani, din Șeica Mica, in timp ce conducea un turism catre Sibiu, a provocat un carambol. Read More...

- Potrivit ISU Cluj, explozia în aer liber s-a petrecut pe strada Eugen Ionesco, aceasta fiind provocata de o butelie. S-au înregistrat doua victime, una conștienta, cealalta, din pacate, se zbate între viața și moarte. „Doua victime, una conștienta, una inconștienta,…

- Un accident in lant s-a produs miercuri dimineata pe autostrada A1, in judetul Timis, intre Deva si Nadlac. Potrivit primelor informatii, mai multe camioane si masini s-au ciocnit. Ar fi vorba de 14 victime.

- Un accident rutier in urma caruia au rezultat cinci victime, intre care doi copii, a avut loc sambata pe Calea Moinesti, in municipiul Bacau.Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, capitanul Andrei Grecu, a precizat ca in accident au fost implicate trei autoturisme, in care se aflau opt persoane, transmite…

- Un accident a avut loc cu puțin timp in urma in Centrul Istoric al Brașovului, la Poarta Șchei. Trei mașini s-au ciocnit, iar o femeie și doi minori sunt accidentați ușor. La fața locului au ajuns paramedicii de la SMURD și un echipaj SMURD care le acorda primul ajutor. Circulația este blocata in zona.…

- Autoritațile din Valcea au declanșat duminica dupa-amiaza CODUL ROȘU de intervenție, ca urmare a unui grav accident de circulație, care a avut loc in jurul orei 15.00 la Raul Vadului, pe DN7- Valea Oltului, un traseu extrem de aglomerat mai ales in weekend. Read More...