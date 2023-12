Stiri pe aceeasi tema

- Sase masini au fost implicate, duminica, intr-un accident turier pe DN 1, in judetul Brasov, iar doua persoane primesc ingrijiri medicale. Traficul este restrictionat, valorile de trafic fiind ridicate.”La acest moment traficul rutier se desfasoara cu restrictii pe DN1, in zona localitatii Persani,…

- "In dimineața zilei de 20 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați despre faptul ca pe DN1, in zona podului Rafinariei Petrobrazi, pe sensul de mers București catre Brașov, ar fi avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat…

- Un microbuz de transport persoane si o autoutilitara s-au ciocnit, miercuri, pe DN 13, in judetul Brasov. Traficul in zona localitatii Rotbav este restrictionat pe sensul de mers catre Rupea.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 13, kilometrul 23, localitatea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1C Cluj Napoca Dej, la kilometrul 46 400 de metri, la iesire din localitatea Gherla, judetul Cluj, s a produs un accident rutier intre doua autovehicule, soldat cu ranirea a doua persoane, una dintre ele fiind incarcerata.…

- Un accident in care au fost implicate trei autoturisme și un autocamion a avut loc, miercuri, pe DN 1 Ploiești – Brașov, in zona localitații Posada din județul Prahova. Traficul se desfașoara dirijat.Trei autoturisme și un autocamion au fost implicate, miercuri, intr-un accident rutier petrecut pe…

- Patru autoturisme, implicate intr-un accident pe DN1, in zona localitatii Breaza, patru persoane fiind transportate la spital.”Patru autoturisme au fost implicate intr-o coliziune pe DN 1 Ploiesti – Brasov, la intersectie cu DJ 101R, in zona localitatii Breaza, judetul Prahova, traficul desfasurandu-se…

- Carambol cu 5 mașini pe DN 56A, in Mehedinți: Sunt 4 victimePatru persoane au fost ranite, duminica seara, intr-un accident produs pe DN 56A, in localitatea Hinova, județul Mehedinți. In impact au fost implicate 5 autovehicule, anunța Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…