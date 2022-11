Carambol între trei mașini, urmat de incendiu, pe Autostrada Soarelui Un accident in care au fost implicate trei mașini și patru persoane, a avut loc, sambata seara pe Autostrada Soarelui, scrie ziarul ReplicaOnline. Patru persoane au primit ingrijiri medicale in urma impactului, insa au refuzat sa fie transportate la spital. Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați sa intervina sambata, 26 noiembrie, pe A2, Km. 201 sens de mers București-Constanța, acolo unde a avut loc un accident rutier. In urma impactului, s-a produs un incendiu, care a fost lichidat pana la ajungerea pompierilor. La fața locului a intervenit Detașamentul Medgidia cu o autospeciala… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

