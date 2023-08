Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer in varsta de 57 de ani a murit dupa ce s-a rasturnat cu mașina in afara parții carosabile intre localitațile Gura Humorului și Capu Campului, pe DJ 177C. Accidentul a avut loc noaptea trecuta. Potrivit ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari ai Garzii de Intervenție Gura…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule s-a produs pe DN17 la intrare in localitatea Ilișești dinspre Suceava, anunța ISU Suceava. Intervin pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare și doua ambulanțe SMURD (B2 și TIM). In urma evenimentului doi adulți și un minor…

- Dupa carambolul cu trei mașini produs in urma cu doua ore de la Darmanești vine inca unul produs de data asta pe pasarela de la Ițcani. Nu sunt persoane incarcerate. Intervin pompierui militari, cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, cu sprijinul unui echipaj SAJ. Potrivit ISU Suceava,…

- Doua mașini s-au ciocnit in zona garii din Burdujeni, informeaza ISU Suceava. Potrivit pompierilor, au fost implicați trei adulți și un minor. Traficul rutier este blocat in zona. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospeciala pentru descarcerare și o ambulanța SMURD B2, cu…

- Trei persoane RANITE pe DN7 in comuna Vințu de Jos, dupa ce doua mașini s-au ciocnit: Intervin salvatorii Trei persoane RANITE pe DN7 in comuna Vințu de Jos, dupa ce doua mașini s-au ciocnit: Intervin salvatorii Un accident rutier s-a produs astazi, 3 iulie 2023, in jurul orei 17,00, pe DN 7, in comuna…

- Doua mașini s-au ciocnit pe DN2E in zona localitații Capu Codrului, informeaza ISU Suceava. Intervin pompierii militari ai Garzii de Intervenție Gura Humorului cu o autospeciala pentru descarcerare și o ambulanța SMURD B2, cu sprijinul unui echipaj SAJ. Un minor și mama acestuia au fost monitorizați…

- La verificarile efectuate in data de 15 iunie de comisari ai Garzii de Mediu Suceava, impreuna cu reprezentanti ai ANANP-Serviciul Teritorial Suceava, pe teritoriul administrativ al comunei Capu Campului s-a constatat ca o societate a depozitat agregate minerale de rau in interiorul Sitului Natura…

- Un autoturism a iesit in afara partii carosabile, pe raza localitatii Ilișești, și s-a rostogolit pe camp, informeaza ISU Suceava. Intervin pompierii militari, cu o autospeciala pentru descarcerare si doua ambulante SMURD, cu sprijinul unui echipaj SAJ. Sunt trei persoane implicate, dintre care una…