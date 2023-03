Cinci persoane au orchestrat una dintre cele mai mari rețele de mita din ultimii ani: 22,4 milioane de euro cerute pentru prelungirea contractelor companiilor ce funcționeaza pe Aeroportul Otopeni. Conform DNA, in operațiune ar fi fost implicat și fostul director general, George – Alexandru Ivan. Procurorii anti-corupție au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea a patru persoane plus control judiciar pentru o a cincea intr-un dosar de luare de mita de 22,4 milioane de euro. Cei arestați sunt Cristian Balan, un apropiat al lui George Alexandru Ivan, Catalin Lascuț – supranumit…